Die Klagen der Telekomkonzerne gegen die 5G-Auktion zeigen: Wenn der Staat alle Funklöcher stopfen will, sollte er seine Frequenzen verschenken.

Als die neue Bundesregierung endlich ihre Arbeit aufnahm, verbreitete sie so etwas wie Aufbruchstimmung. Mit dem neuen, superschnellen Echtzeit-Mobilfunk 5G wollte die Große Koalition eine Schrittmacherrolle in Europa übernehmen und alle Fehler der vergangenen Legislaturperioden vergessen machen. Politiker träumten schon von deutschen Unternehmen, die mit neuen Anwendungen wie dem autonomen Fahren, der vernetzten Fabrik und im Internet der Dinge Web-Giganten wie Apple, Google und Amazon in Schach halten könnten. Alles wartete nur darauf, dass die Bundesnetzagentur im Frühjahr die Versteigerung der erforderlichen Frequenzen starten und Deutschland seine digitale Wiederauferstehung feiern würde.

Dieser Traum ist vorerst geplatzt. Denn die drei größten deutschen Telekomkonzerne - Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica - ziehen geschlossen die Notbremse. Sie wollen die nach monatelangem Disput mit der Politik festgelegten 5G-Vergaberegeln jetzt vor Gericht zu Fall bringen. Damit tritt genau das ein, wovor die Bundesnetzagentur immer gewarnt hat. Zeitlich schwer abschätzbare ...

