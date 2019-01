Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,2%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,5%) gelang ein leichtes Plus am ersten Handelstag im neuen Jahr, so die Analysten der Nord LB. Am Vormittag hätten die schwachen Wirtschaftsdaten aus China die Kurse zunächst noch ins Minus gedrückt, bevor die Vorzeichen in den grünen Bereich gewechselt seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...