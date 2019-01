Kitron ASA: Kitrons konsernsjef Peter Nilsson sykmeldt

(2019-01-03) Kitron ASAs konsernsjef Peter Nilsson skal behandles for en type kreft og forventes å være sykmeldt til slutten av juni 2019, da han igjen vil tre inn i sin stilling.

Fra og med i dag er finansdirektør Cathrin Nylander konstituert som konsernsjef. Nylander har vært finansdirektør i Kitron siden august 2013.

- Styret ønsker Peter god bedring og ser frem til han kommer tilbake til sommeren. I mellomtiden er vi sikre på at Cathrin og resten av ledergruppen vil gjøre en god jobb med å gjennomføre de ambisiøse planene for 2019, sier Tuomo Lähdesmäki, styreleder i Kitron ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tuomo Lähdesmäki, styreleder, tlf: +358 50 5879648

Cathrin Nylander, konstituert konsernsjef, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com (mailto:investorrelations@kitron.com)

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.4 milliarder kroner i 2017 og har om lag 1.450 ansatte. www.kitron.com (http://www.kitron.com)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12, og seksjon 3-4 av Oslo Børs løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

