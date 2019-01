Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Die Herren-, Damen-, Schuh- und Accessoires-Kollektionen von Superdry verbinden den Vintage-Americana-Stil und an die japanische Kultur angelehnte Abbildungen und Texte mit dem britischen Stil. Das Unternehmen ist heute in 695 Markenstores in 59 Ländern tätig und verzeichnete 2018 einen Markenumsatz von 1,6 Milliarden Pfund im Retail, Großhandel und E-Commerce.



Die Suche nach einer PLM-Lösung von Superdry begann, als klar wurde, dass das Unternehmen seinen bisherigen Methoden und Arbeitsabläufen entwachsen war. Den Teams, die von einer Kombination aus E-Mail, Excel-Sheets und anderen digitalen Dokumenten abhängig waren, gingen entscheidende Informationen verloren oder es entwickelten sich Fehler darin.



Scott Robertson, Head of Central Merchandising bei Superdry, erklärt, dass die Art und Weise, wie der Fashion Retailer früher tätig war, das explosive globale Wachstum und die fokussierte Geschäftsstrategie der Marke einfach nicht unterstützt habe.



"Wir hatten mit Excel und E-Mails gearbeitet und wortwörtlich Tausende verschiedener Spreadsheets im Einsatz. Es gab keine 'Single-Version-of-the-Truth' und die Leute haben zu viel Zeit damit verbracht, Informationen zu suchen, anstatt Aktivitäten mit Mehrwert nachzugehen. Wir hatten keinen Durchblick und konnten nicht nachvollziehen, wie viele Optionen wir im Laufe der Produktentwicklung erstellt hatten. Wir wussten, PLM würde uns die Transparenz verschaffen, um diesen Prozess zu optimieren."



Seit der Einführung des Centric Product Lifecycle Managements (PLM) hat Superdry eine dramatische digitale Revolution erlebt. Das Unternehmen hat die Überschneidungen zwischen seinen Kollektionen für den Groß- und Einzelhandel optimiert, um ein einheitliches Sortiment zu schaffen. Die pünktliche und vollständige Produktlieferung ist von 70 % auf 89 % gestiegen.



Superdry (http://www.superdry.com)



Superdry ist eine spannende, moderne Marke mit Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Produkten, die den Vintage- Americana-Stil und an die japanische Kultur angelehnte Abbildungen mit dem britischen Stil verbinden. Ihre Merkmale sind hochwertige Stoffe, authentische Vintage-Waschungen, einzigartige Details, weltweit führende handgezeichnete Abbildungen und maßgeschneiderte Passformen in vielfältigen Gestaltungsarten. Diese Abgrenzung von der Masse verleiht der Marke eine exklusive Anziehungskraft sowie eine Anhängerschaft aus der internationalen Starszene.



Superdry verfügt über eine bedeutende und wachsende Präsenz auf der ganzen Welt und ist mit 695 Superdry Markenstores in 59 Ländern vertreten. Es gibt 139 Marken-Stores in Großbritannien und auf dem europäischen Festland, 208 Franchise- und Lizenzgeschäfte, von denen sich alle bis auf eins außerhalb Großbritanniens befinden, und 168 Konzessionen.



Superdry.com verkauft von 21 internationalen Websites aus in geschützter und sicherer Weise an über 100 Länder weltweit. Das Lieferversprechen von Superdry ist mit seinem großartigen Kundenservice und seiner reibungslosen Rückgabepolitik eins der besten auf dem Markt.



Centric Software (http://www.centricsoftware.com)



Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mit Zweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet Centric Software den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter eine Plattform für die digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalen Interfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und für großformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echte Revolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung der Ausführung, reduziert das Time- to-Market beträchtlich und verbessert die Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschild des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Merchandiseplanung, Produktentwicklung, Sourcing, Businessplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellen umfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien und über die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleine Firmen bereit.



Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den "Frost & Sullivan Product Leadership Award in Retail, Fashion, and Consumer GoodsPLM" im Jahr 2018 und den "Frost & Sullivan 's Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award" im Jahre 2016 und 2012. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 war Centric auf der Liste der Global-Top-100 von Red Herring.



Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.



