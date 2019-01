Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einem zunächst verhaltenen Jahresstart zogen die Kurse deutscher Anleihen im weiteren Verlauf deutlich an, so die Analysten der Nord LB.Sie hätten dabei weiter von der eher mauen Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei auf 164,64 (163,54) Punkte gestiegen, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei auf 0,17% (0,25%) gesunken. ...

