Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern war bereits der erste EUR-Emittent am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe die Commerzbank AG einen zwei Tranchen umfassenden Covered Bond. Tranche A (EUR 750 Mio.) wurde bei MS+6 BP und einer Laufzeit bis Januar 2024 platziert begeben, während für die Tranche B (EUR 750 Mio.) bei einer Laufzeit bis Januar 2034 19 Basispunkte über Mid-Swap bezahlt worden seien. Die Höhe der Orderbücher für beide Tranchen sei zuletzt mit über EUR 1,75 Mrd. angegeben worden. Heute könnte bereits mit der LBBW ein weiterer Covered-Bond-Emittent an den EUR-Primärmarkt kommen. ...

