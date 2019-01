FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.01.2019 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES ASCENTIAL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 470 (400) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3700 (4500) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES NEXT PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 6100 PENCE - PEEL HUNT CUTS B & M PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS FOOTASYLUM PRICE TARGET TO 22 (80) PENCE - 'SELL' - PEEL HUNT CUTS MAJESTIC WINE PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 150 (250) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT RAISES GAMES WORKSHOP GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3500 PENCE - PEEL HUNT RESUMES ASOS WITH 'BUY' - TARGET 4000 PENCE - UBS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 550 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 6000 (6600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 655 (640) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob