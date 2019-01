Alibaba will in Zukunft offenbar in den europäischen Onlinehandel investieren und hat dabei auch Zalando im Blick. Spekulationen, die am Donnerstag die Aktien des Modehändlers in die Höhe getrieben haben.

Übernahmespekulationen haben Anleger am Donnerstag bei Aktien von Zalando zugreifen lassen. Die Titel von Europas größtem Online-Modehändler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...