Leipzig (ots) - Auf der Leitmesse der deutschen Energiewirtschaft, der E-world energy & water, die vom 5.-7. Februar 2019 in Essen stattfindet, ist Energy2market (e2m) mit seinem Messestand in Halle 5 am Stand 517 vertreten. Unter dem Messemotto "Flexibilität zahlt sich aus" stellt der führende Direktvermarkter für erneuerbare Energien Lösungen zur Sekundärvermarktung verschiedenster Erzeuger und Verbraucher im Regelenergiemarkt vor.



Energy2market ist mit insgesamt fast 3.500 MW installierter Leistung einer der größten Direktvermarkter und Aggregatoren Deutschlands. Zur bedarfsgerechten Vermarktung und Steuerung sind die Anlagen bei e2m gebündelt und werden vom eigenen Virtuellen Kraftwerk (VKW) gesteuert. Hierbei bietet e2m ganz individuelle Vermarktungsoptionen, die jede spezifische Sekundärnutzung als Flexibilitätslieferant abbilden können: "Jede Erzeugungsanlage und jeder Verbraucher sind verschieden", erklärt Andreas Keil, Geschäftsführer bei e2m. "Deshalb muss sich die optimale Vermarktung an den Anlagen ausrichten, nicht am Vermarkter. Mit Standardmodellen ist hier niemandem geholfen. Wir haben deshalb für die zahlreichen verschiedenen Bedürfnisse auch verschiedene Vermarktungsprodukte im Angebot." Entsprechend präsentiert e2m auf der E-world energy & water 2019 neue Vermarktungsmodelle für Regelenergie.



Energy2market GmbH:



Energy2market (e2m), gegründet 2009 am heutigen Hauptsitz in Leipzig, ist mit über 120 Mitarbeitern einer der größten Aggregatoren für Erneuerbare Energien in Europa. Über ein eigenes Virtuelles Kraftwerk bündelt, überwacht und steuert der Energiedienstleister über 4.500 Erzeugungsanlagen erneuerbarer Erzeuger, Stromspeicher & Verbraucher und vernetzt diese mit den Stromhandelsmärkten. Mit nahezu 3.500 MW (Stand 2019) vermarkteter Erzeugungsleistung aus EEG-Anlagen gehört e2m zu den größten Direktvermarktern für Energie und ist größter Poolanbieter für Regelenergie in Deutschland. Das Wirtschaftsmagazin Brand eins hat e2m für 2019 zu den innovativsten Unternehmen in der Energiebranche gekürt; FOCUS Business wählte das Unternehmen unter die "TOP 50 Arbeitergeber Mittelstand". Mit der für die Vermarktung von Energie-Flexibilität notwendigen Infrastruktur, Marktzugängen zu allen deutschen und teilweise zu internationalen Handelsmärkten sowie langjährigem Know-how der Mitarbeiter gestaltet e2m die Energiewende und den Energiemarkt der Zukunft mit. https://www.e2m.energy



