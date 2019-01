Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenn Anleger den europäischen Markt nicht ganz so weit fassen und den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) untersuchen, dann bietet sich zunächst ein Blick auf den Halbjahreschart an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die hohe Zeitebene fördere das spannende Detail zu Tage, dass sich die europäischen Standardwerte seit Jahrtausendbeginn in einem Baissetrend befinden würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...