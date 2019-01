Unterföhring (ots) -



Scharfe Kufen, rutschiges Eis und ein knallharter Trainingsplan: Acht Prominente trainieren seit über drei Monaten von morgens bis abends auf Schlittschuhen. Ihr Ziel: In der neuen SAT.1-Show "Dancing on Ice" möchten sie gemeinsam mit ihren Profi-Eiskunstlauf-Partnern elegant über das Eis tanzen - ab 6. Januar 2019, sonntags um 20:15 live aus Köln. Wer wird das Publikum verzaubern? Welches Paar ertanzt sich bei den Juroren Katarina Witt, Judith Williams, Cale Kalay und Daniel Weiss zehn Punkte? Durch die große SAT.1-Show "Dancing on Ice" führen Marlene Lufen und Daniel Boschmann.



Wie schwer ist Eistanz? Entertainerin Désirée Nick bringt es auf den Punkt: "Ich habe Höllen-Schmerzen! Ich leide Höllen-Qualen! Aber es macht Spaß!" An der Hand von Eiskunstlauf-Profi Alexander Gazsi lernte die Berlinerin ihre ersten Eistanz-Schritte - und zeigt in "Dancing on Ice" erstmals ihr Können auf den Schlittschuhen. Auch Sarah Lombardi zeigt großen Respekt vor dem Eis: "Die größte Herausforderung beim Training ist, dem Eis zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen und vor allem die Angst vor dem Hinfallen zu überwinden. Das habe ich geschafft und seitdem klappt es richtig gut!" Wie mutig tanzt die Sängerin gemeinsam mit Ihrem Eistanz-Partner, Profi Joti Polizoakis, über das Eis?



Die prominenten Eistänzer und ihre Profi-Partner:



- Entertainerin Désirée Nick und Alexander Gazsi, mehrfacher Deutscher Meister im Eistanz. - Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis, dreifacher Deutscher Meister im Eistanz. - Curvy Model Sarina Nowak und David Vincour, Olympia-Teilnehmer und Profi-Eistänzer. - Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf, Profi-Eiskunstläufer. - Vierfacher Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Myriam Leuenberger, Profi-Eiskunstläuferin. - Tanz- und Fitness-Coach Detlef Soost und Kat Rybkowski, Profi-Eiskunstläuferin. - Musik-Star John Kelly und Annette Dytrt, fünffache Deutsche Eiskunstlauf-Meisterin. - Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy, mehrfache britische Eiskunstlauf-Meisterin.



Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany.



"Dancing on Ice" - ab 6. Januar 2019, sonntags um 20:15 Uhr live in SAT.1



