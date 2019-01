- EMI für das britische Baugewerbe dürfte niedriger ausfallen- ISM-Index zum US-Produktionssektor wird sich voraussichtlich verschlechtern- Ölpreis wird in Erwartung der API-Schätzungen zu den Rohöl-Lagerbeständen flach gehandeltDie amerikanische als auch die asiatische Sitzung sorgten gestern für einige wilde Preisschwankungen auf dem Devisenmarkt. Einige der heutigen Veröffentlichungen könnten diese Volatilität möglicherweise weiter am Leben halten. Der britische EMI-Wert für das Baugewerbe wird den Tag starten, während am Nachmittag eine Reihe von US-Daten anstehen. 10:30 Uhr | Großbritannien, EMI zum Baugewerbe (Dezember): ...

Den vollständigen Artikel lesen ...