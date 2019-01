DAX - Apple drückt auf die Stimmung

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX brachte in den vergangenen 24 Stunden die avisierte "Zwischenerholung" und stieg gestern Abend im nachbörslichen Handel zeitweise wieder bis auf 10.640 Punkte. Am späten Abend nach US-Börsenschluss kam Apple dann mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung und in der Nacht gab es im illiquiden asiatischen Handel kräftige Turbulenzen am Devisenmarkt, hier speziell im japanischen Yen und im australischen Dollar. Der deutsche Leitindex notiert daraufhin heute Vormittag schon wieder gut 200 Punkte unter dem nachbörslichen Tageshoch von gestern Abend.

Mit den negativen Nachrichten von gestern Abend haben es die Bullen heute Morgen natürlich nicht ganz überraschend relativ schwer. Das charttechnische Bild spricht eine eindeutige Sprache: Unterhalb von 10.600/50 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands im deutschen Börsenbarometer klar abwärts.

Sollte den US-Indizes nach der sich abzeichnenden schwachen Eröffnung kein erneutes Intraday-Reversal gelingen, dürfte der Bereich 10.250 bis 10.350 Punkte schnell ins Visier der Händler rücken. Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 10.600 Punkten entspannt die technisch prekäre Lage für die Bullen wieder ein wenig. Bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.12.2018 - 03.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 03.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C1H 5,33 9.955 19,39 29.03.2019 DAX Index HX54UY 13,79 9.100 7,53 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.01.2019; 11:28 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C17 18,59 12.300 5,67 28.02.2019 DAX Index HX4HE9 21,58 12.600 4,88 31.01.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.01.2019; 11:28 Uhr

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Apple drückt auf die Stimmung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).