Der DAX hat im vergangenen Jahr rund 18 Prozent an Wert verloren. Zum Jahresstart ist die Situation an den Aktienmärkten immer noch angespannt. In solchen Börsenphasen gute Ergebnisse zu erzielen ist durchaus eine Herausforderung. In Anbetracht der Umstände, hat das smartDepot im vergangenen Jahr hervorragende Arbeit geleistet.

Den vollständigen Artikel lesen ...