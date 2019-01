FRANKFURT (Dow Jones)--Begünstigt von einer starken Nachfrage in Nordamerika und China hat Daimler im abgelaufenen Jahr mehr Lkws verkauft als 2017. Insgesamt habe der Konzern laut Mitteilung mit seinen Marken Mercedes-Benz, Fuso oder Freightliner ersten Daten zufolge deutlich mehr als 500.000 (Vorjahr: 470.700) Fahrzeuge verkauft. Die genauen Absatzzahlen will die Daimler AG im Rahmen der Jahrespressekonferenz am 6. Februar mitteilen.

"Unser weltweiter Absatz liegt wie angekündigt deutlich über dem Vorjahr", wird Lkw-Chef Martin Daum in der Mitteilung zitiert. "Mit deutlich über 500.000 Lkw haben wir das höchste Absatzniveau der letzten 10 Jahre erreicht." Das stärkste Wachstum verbuchte Daimler Trucks in der Nafta-Region. Bezogen auf die ersten elf Monate berichtete der Konzern hier über ein Absatzplus von 15 Prozent auf rund 172.700 Einheiten. Auch in Asien stieg der Absatz den weiteren Angaben zufolge um 12 Prozent deutlich auf 147.900 Fahrzeuge. In Deutschland stiegen die Verkäufe per Ende November wie in Gesamteuropa leicht um 4 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2019 05:53 ET (10:53 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.