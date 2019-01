Nach guten Verkaufszahlen vor allem in Amerika und Asien hat Daimlers Lastwagensparte im vergangenen Jahr ein deutliches Absatzplus verbucht. Auch in Deutschland und Europa legten die Zahlen zu - allerdings weniger stark, wie Daimler am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Insgesamt seien 2018 weltweit mehr als 500 000 Lastwagen von Mercedes-Benz und den übrigen Marken verkauft worden - nach knapp 471 000 im Jahr 2017. Genaue Zahlen gibt Daimler erst im Februar bekannt, wenn die Bilanz des gesamten Konzerns vorliegt.

Schon auf Basis der vorläufigen Zahlen sei aber klar, dass das höchste Niveau der vergangenen zehn Jahre erreicht worden sei, betonte der Chef der Lastwagensparte, Martin Daum. Zum Stichtag Ende November hatten die Absatzzahlen um elf Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.

Neben den großen Märkten Nordamerika und Asien legte den Angaben zufolge auch Südamerika zweistellig zu, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau. In Europa sowie auch in Deutschland allein lag das Absatzplus Ende November bei vier Prozent.

In China, dem weltgrößten Markt für Nutzfahrzeuge, ging der Absatz der dort in einem Gemeinschaftsunternehmen hergestellten Marke Auman 2018 zurück. Daimler verwies in diesem Zusammenhang auf ein außerordentlich hohes Niveau im Jahr 2017, angetrieben insbesondere von Vorgaben der Regierung, mit denen der Fahrzeugbestand erneuert werden sollte. Der Auman-Absatz wird separat gezählt, 2017 waren es gut 112 000 Fahrzeuge.

2017 hatte Daimler mit der Lastwagensparte rund 35,7 Milliarden Euro Umsatz gemacht. 2018 sollte es früheren Angaben zufolge eine deutliche Steigerung geben./eni/DP/jha

