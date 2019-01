An den US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag heftige Kursverluste ab, nachdem Apple am Mittwoch nach der Schlussglocke seine Umsatzprognose für 2018 deutlich gesenkt hat. Der Future auf den S&P-500 verliert vorbörslich 1,6 Prozent. Die Apple-Aktie wird vorbörslich 7,7 Prozent niedriger getaxt. An den Börsen in Asien und Europa gerieten die Aktien der Zulieferer des iPhone-Herstellers unter Druck. In einigen Fällen werden zweistellige prozentuale Verluste verzeichnet.

Die erste Umsatzwarnung seit 15 Jahren begründete Apple mit dem Handelsstreit und dem schwächelnden Absatz in China. Dies passte in das Bild eines sich abkühlenden Wachstums in China, das in dieser Woche schon chinesische Konjunkturdaten gezeichnet hatten. Damit habe der Konzern Befürchtungen, dass sich das Wachstum der Weltwirtschaft verlangsamen könnte, neue Nahrung gegeben, sagt Fritz Louw, Devisenstratege bei MUFG.

Ward McCarthy, Chef-Finanzvolkswirt bei Jefferies, hält diese Bedenken jedoch für übertrieben. Er verweist darauf, dass die US-Wirtschaft noch immer relativ robust sei und der Einfluss des schwächelnden Wachstums in China auf die US-Konjunktur daher gering bleiben dürfte. Ein weltweiter Abschwung würde zwar auch die USA nicht ungeschoren lassen, das geringere chnesische Wachstum sei für andere Länder aber viel bedrohlicher als für die USA, beschwichtigt McCarthy.

Neben der Apple-Warnung müssen die Märkte einige Konjunkturdaten verarbeiten. Vorbörslich geben der ADP-Arbeitsmarktbericht für Dezember und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche Aufschluss über die Beschäftigungslage in den USA. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn werden die Bauausgaben aus dem November und der ISM-Index für das verabeitende Gewerbe im Dezember veröffentlicht.

January 03, 2019 06:03 ET (11:03 GMT)

