Im Bild: Was hält die finale Staffel "The Big Bang Theory" für Howard (Simon Helberg, l.), seine Frau Bernadette (Melissa Rauch, r.), Sheldon und Co. bereit?



Mit Spannung erwartet: Die zwölfte Staffel der Kult-Sitcom "The Big Bang Theory" wird zugleich die letzte für die Nerds aus Pasadena sein. Und die Gerüchteküche brodelt: Erhält Sheldon (Jim Parsons) einen Nobelpreis? Findet Raj (Kunal Nayyar) die Frau fürs Leben? Wird der Aufzug endlich repariert? Die Antworten zeigt ProSieben ab 7. Januar 2019, 20:15 Uhr, in den neuen Folgen "The Big Bang Theory" am Mad Monday.



