Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 4. Januar heuert Jörg Kachelmann wieder als Moderator beim MDR-Talk-Flaggschiff "Riverboat" an. Seine Kollegin Kim Fisher begrüßt ihn launig mit: "Neues Jahr, altes Gesicht!"



Ein paar Falten mehr hat der Schweizer tatsächlich zu bieten. Doch seine Co-Moderatorin interessiert vor allem eines: Hat Jörg seinen Humor behalten? Nach zehn Jahren kehrt er an Kim Fishers Seite zurück und freut sich darauf, prominenten Gästen wieder auf den Zahn zu fühlen.



Entertainer Gunther Emmerlich, die Schauspielerinnen Stefanie Stappenbeck und Adele Neuhauser, Tierfilmer Andreas Kieling, Tenor Helmut Lotti, Trüffelexperte Gunter Kahlo sowie Comedian Rüdiger Hoffmann nehmen zur ersten Sendung der Neuauflage Platz.



Das Moderatorenpaar begibt sich am 4. Januar auf Trüffelsuche und versucht hinter Rüdiger Hoffmanns Meditationsgeheimnis zu kommen.



Spannend: Früher hatte Kachelmann das Ruder fest in der Hand. Jetzt tritt Kachelmann nicht als "alter Hase" auf, sondern sieht sich vielmehr als "Leichtmatrose": "Kim ist meine Kapitänin!"



Na dann, Leinen los und "Riverboat" ahoi! Ab 4. Januar immer freitags um 22 Uhr mit Kim Fisher & Jörg Kachelmann.



Honorarfreie Pressefotos sind unter www.ardfoto.de abrufbar oder sie schicken uns ihre Fotoanfrage an pressefoto@mdr.de.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 65 35 oder E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresse