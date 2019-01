Hamburg (ots) -



Vor einem Jahr berichtete Dr. Eckart von Hirschhausen in der ersten Ausgabe seines Gesundheitsmagazins DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN, wie er dank Intervallfasten zehn Kilo abnahm. Ein Trend war damit geboren, und seitdem gilt die Idee der längeren Essenspausen als "Hirschhausen-Diät". In der aktuellen Ausgabe DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN (01/2019, jetzt im Handel) zieht Eckart von Hirschhausen nun humorvoll Bilanz und lässt die vielen Menschen zu Wort kommen, die durch ihn angeregt wurden, selber gesünder mit sich umzugehen.



"Wenn ich ehrlich bin: Ich hatte Angst! Angst, die zehn Kilo wieder zuzunehmen. Schließlich haben bislang die meisten Prominenten, die sich öffentlich für ihre Gewichtsabnahme weit aus dem Fenster gelehnt haben, die Macht des Jo-Jos voll zu spüren bekommen." Der große Charme der "Hirschhausen-Diät" habe aber zum anhaltenden Erfolg beigetragen: "Ich mag daran das Undogmatische: iss, was dir schmeckt, halt nur nicht die ganze Zeit. (...) Acht Stunden am Tag volle Freiheit, was man mag. Und ein bisschen Disziplin vor und nach dem Schlafengehen." Dr. Eckart von Hirschhausen weiß, die Praxis ist komplexer als die Theorie und hat einen Rat. Für das erfolgreiche Gelingen der "Hirschhausen-Diät" gelte es "drei typische Klippen" zu überwinden: Essen als soziales Event zu akzeptieren und Ausnahmen zuzulassen. Darauf zu achten, dass die Ausnahmen nicht zur Regel werden und, speziell Süßigkeiten nicht als ständige Belohnung einzusetzen.



Zusammenfassend betont er in der aktuellen Ausgabe DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN die Bedeutung der Essenspausen beim Intervallfasten. Sie seien "ein Zeichen des Respektes dem eigenen Körper gegenüber" und die Methode selbst womöglich "das beste Anti-Aging, das wir haben". Eckart von Hirschhausen freue sich sehr, andere mit seinem Beispiel zu inspirieren und spricht Mut zu, schließlich mache Übung den Meister.



