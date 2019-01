Innsbruck (ots) - Dozentinnen und Dozenten der Unternehmerischen Hochschule® für hervorragende Leistungen geehrt - Exzellente Lehre als Grundlage für erfolgreiche Alumni



In Anerkennung ihrer ausgezeichneten Leistungen in der Lehre wurden kurz vor Weihnachten drei MCI-Dozentinnen und Dozenten mit dem Teaching Award 2018 des MCI ausgezeichnet. Grundlage für die Auszeichnung bildet das Gesamtranking der Evaluierungsergebnisse, welches alle Studiengänge und Lehrveranstaltungen innerhalb eines Studienjahres umfasst.



Die verdienten Preisträger/innen sind:



- Michaela Pichler, Dozentin im Department Soziale Arbeit - Parjeet Singh, Englischdozentin in den Departments Bio- & Lebensmitteltechnologie sowie Management & Recht - Thomas Pichler, Dozent im Department Wirtschaft & Management



Fachliche Expertise, zeitgemäße und zielgruppenadäquate Didaktik und vor allem die Fähigkeit, Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und die Studierenden für die jeweilige Thematik zu begeistern, bilden die Erfolgsfaktoren guter Lehre. Alle drei ausgezeichneten Dozentinnen und Dozenten erfüllen diese Anforderungen in beispielgebender Weise. Sie zeichnen sich durchwegs durch aktive, praxisnahe und gesprächsorientierte Lehre aus, die Forschung, Lehre und Praxis ideal verknüpft und die Studierenden persönlich einbindet.



Kollegiumsvorsitzender Franz Pegger und Claudia Mössenlechner in ihrer Rolle als stellvertretende Vorsitzende des MCI-Kollegiums betonen unisono: "Exzellente Lehre ist ein wesentlicher Baustein für die Qualität einer Hochschule. Wir sind daher stolz, dass wir mit dem MCI Teaching Award jährlich besonders verdiente Kolleginnen und Kollegen auszeichnen können."



