In der Causa Refco - dabei geht es um einen BAWAG-Blitzkredit von 350 Mio. Euro an die strauchelnde US-Investmentfirma Refco im Jahr 2005 - könnte die Staatsanwaltschaft Wien nun nach rund zehnjährigen Ermittlungen Anklage erheben. Das berichtete die "Kronen-Zeitung" am Donnerstag. Ein Vorhabensbericht liege im Justizministerium, ...

