KiKA ist wiederholt Lieblingssender der Kinder. So lautet das Ergebnis einer repräsentativen Imagestudie des Marktforschungsinstituts iconkids & youth.* Mit großem Abstand zu den Mitbewerbern führt der Kinderkanal von ARD und ZDF zudem das Konkurrenzfeld bei den Vorschulkindern (26,8 Prozent) und den Mädchen (18,6 Prozent) an. In der reichweitenstärksten Zeit zwischen 18:00 und 20:00 Uhr ist das öffentlich-rechtliche Kinderangebot weiterhin Primetime-Marktführer.**



Mehrfacher Monatsmarktsieger und hohe Downloadzahlen



Von Mai bis August bestätigten die Monatsmarktsiege in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen (17,1 Prozent, 14,7 Prozent, 17,8 Prozent und 19,8 Prozent) KiKA eine große Zuschauer-Resonanz. Bei den nonlinearen Angeboten erzielten die im Oktober gelaunchte Mediathek-App "KiKA-Player" und die mehrfach ausgezeichnete KiKANiNCHEN-App mit Downloadzahlen von 148.000 bzw. 512.000 besondere Aufmerksamkeit.***



"Wir wollen für Kinder relevant sein, ihren Nutzerbedürfnissen entgegenkommen und sie am Angebot aktiv teilhaben lassen. Die Etablierung des 'KiKA-Players' und damit die weitere Transformation von KiKA ins Digitale spielte 2018 eine wesentliche Rolle", blickt Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin, zurück. "2019 werden wir diesen Weg fortsetzen und nachhaltig die Verbreitung auf diversen Ausspielwegen ausbauen. KiKA wird sich dabei auf Angebote konzentrieren, die das öffentlich-rechtliche Kinderfernsehen unverwechselbar machen und dem steigenden Wunsch nach Orientierung, Identifikation und Dialog entgegenkommen."



Programmerfolge und partizipative Angebote



Besondere Highlights wie der Nachwuchskomponisten-Wettbewerb "Dein Song" (ZDF) oder das bundesweite Schülerquiz "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA, HR, ARD) mit Spitzenwerten von 26,9 Prozent und 32,7 Prozent konnten 2018 das junge Publikum begeistern. Auch Premierenstaffeln wie "Find me in Paris" (ZDF), "Die Abenteuer des jungen Marco Polo - Reise nach Madagaskar" (MDR/ARD) und "Max & Maestro" (HR) erreichten Marktanteile von bis zu 20,9 Prozent, 27,9 Prozent und 29,8 Prozent.**** Zusätzlich erfreuten sich partizipative Angebote wie Wunschfilmaktionen, das "Yakari"-Jubiläum oder die "KiKA LIVE Adventsshow" (KiKA) großer Beliebtheit.



Mit dem Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Abenteuer digital" im September boten die Kinderredaktionen von ARD, ZDF und KiKA Orientierung in der digitalen Welt - mit Marktanteilen von bis zu 37,1 Prozent****. Die begleitende Mitmachaktion "Mein Klick - mein Recht" beim Medienmagazin "Timster" (KiKA) traf den Nerv der Zuschauer*innen. Das besondere Engagement für digitale Kinderrechte präsentierte KiKA auch auf dem Weltkindertag am Potsdamer Platz in Berlin vor Tausenden Besuchern.



Ausblick 2019



Unter dem Motto "KiKA - besser.wissen." beginnt das Programmjahr mit einer sechswöchigen Schema-Änderung ab 14. Januar rund um erfolgreiche Wissensformate in der Primetime um 19:25 Uhr. Im Rahmen der Wissensoffensive starten zudem Premierenfolgen des KiKA-Geschichtsformates "Triff...", moderiert von Clarissa Corrêa da Silva. Neue Staffeln von "Dein Song" (ZDF), "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA, HR, ARD) und "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR/ARD/KiKA) halten im Frühjahr viele Mitmach-Highlights für ihre Fans bereit. Zudem versprechen die Jubiläen von "logo!" (ZDF), "KiKANiNCHEN" (KiKA) und "Unser Sandmännchen" (RBB/MDR/NDR) spannende Programminhalte für 2019.



Quellen:



* iconkids & youth - Repräsentative Mehrthemenumfrage im Auftrag von MDR, ZDF und KiKA bei Sechs- bis 13-Jährigen (n=840) - September 2018, %-Werte jeweils auf Basis 1. Nennung: "Welchen Fernsehsender schaust du eigentlich am liebsten an".



** AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, videoSCOPE, Markstandard TV, Basis: 2018; Zeitschiene, sofern nicht anders angegeben: 06-21 Uhr; Zielgruppen, sofern nicht anders angegeben: Drei bis 13 Jahre, Stand: 02.01.2019, 29.-31.12.12.2018 vorläufig gewichtet.



*** Downloads/Installationen durch Nutzer seit Veröffentlichung, Stand: 02.01.2019



**** AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, videoSCOPE, Marktstandard TV, Basis: Kinder Drei bis 13 Jahre, KiKA; Dein Song: Folge 10 vom 06.03.2018; Die beste Klasse Deutschlands: Folge vom 16.05.2018; Find me in Paris: Folge 6 vom 14.11.18, 20:35 Uhr; Max & Maestro: Folge 19 vom 19.10.2018, 17:35 Uhr; Marco Polo: Folge 29 vom 21.12.2018; Themenschwerpunkt mit 52 Sendungen, hier: Schloss Einstein, Folge 916 vom 25.09.2018.



