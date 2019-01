München (ots) - Die gestrige Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" mit Kai Pflaume erreichte einen Marktanteil von 17,3 Prozent. 3,70 Millionen Zuschauer sahen das Mutter-Tochter-Gespann Cosma Shiva und Nina Hagen, die beim Quizzen um den Sieg kämpften und damit in der aktuellen Staffel einen Zuschauerrekord erzielten.



Auch die neue Folge der "Rentnercops" im Anschluss kam beim Publikum gut an: Mit 2,59 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,0 Prozent war die Folge 40 "Wer einmal lügt ..." die meistgesehene "Rentnercops"-Episode dieser Serie.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzenten: Oliver Vogel, Peter Güde) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDR), die Redaktion hat Nils Wohlfarth (WDR).



