Potsdam (ots) - Zeitversetztes Fernsehen wird immer beliebter und mit der HbbTV-Funktion des Smart-TVs auch immer einfacher. Nach dem Motto "So einfach wie möglich, so komplex wie nötig", finden Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Klick auf die rote Taste der Fernbedienung ab 8. Januar 2019 eine optisch neu gestaltete ARD Startleiste. Schon beim Einschalten der öffentlich-rechtlichen Senderfamilie finden Nutzerinnen und Nutzer den so genannten "Red Button"-Hinweis im neuen Design und mit ästhetisch ansprechend platzierten, ausgewählten Programmhinweisen.



Die Neuheit: Ab sofort können einzelne Angebote ohne Umweg über die gelbe Taste der Fernbedienung angewählt werden und sind somit noch schneller erreichbar. Der Hinweis dazu erscheint direkt nach Einschalten der ARD-Programme. Praktisch platziert, einfach zu machen, schnell zu verstehen.



HbbTV ist die Verschmelzung von Internetinhalten mit dem smarten Fernseh-Gerät oder der HbbTV-fähigen Set-Top-Box (externer Receiver). Das Angebot ist unabhängig vom Hersteller auf allen Geräten erreichbar und gleich. Die ARD Startleiste umfasst unter anderem den direkten Zugang zu den ARD-Mediatheken, EPG, ARD Text, individueller Untertitelung und vielen weiteren Services. Um den vollen Umfang der Angebote nutzen zu können, müssen die Empfangsgeräte mit dem Internet verbunden sein. Die ARD Startleiste mit ihren vielseitigen Möglichkeiten ist über die rote Farbtaste der Fernbedienung zu aktivieren. Die Navigation durch das Angebot erfolgt per Pfeil- und OK-Taste intuitiv.



Mit speziell anpassbaren Einstellungen wird die ARD Startleiste 2019 barrierearm und damit nutzbar für eine breitere Zielgruppe.



Weitere ausführliche Informationen zu HbbTV und den technischen Voraussetzungen gibt es auf www.ard-digital.de/hbbtv



Fotos unter www.ARD-Foto.de



