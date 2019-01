DEMIRE AG: Abberufung von Herrn Ralf Kind als Mitglied des Vorstands DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie DEMIRE AG: Abberufung von Herrn Ralf Kind als Mitglied des Vorstands 03.01.2019 / 13:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEMIRE AG: Abberufung von Herrn Ralf Kind als Mitglied des Vorstands Langen, 03. Januar 2019 - Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat heute Herrn Ralf Kind mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft abberufen. Der Vorstandsvorsitzende Herr Ingo Hartlief wird interimsweise die bisherigen Aufgaben von Herrn Ralf Kind übernehmen. Die Position eines Vorstands für den Bereich Finanzen soll schnellstmöglich besetzt werden. Die Abberufung von Herrn Kind steht in keinem Zusammenhang mit der Entwicklung oder strategischen Ausrichtung der Gesellschaft. Die Erhöhung der Prognose für Mieterträge auf rund EUR 74 Mio. und für den FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) auf EUR 23-24 Millionen für das Geschäftsjahr 2018 bleibt unverändert. Kontakt: Peer Schlinkmann Head of Investor Relations & Corporate Communications DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: 06103/3724944 E-Mail: schlinkmann@demire.ag 03.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763185 03.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A0XFSF0 AXC0108 2019-01-03/13:16