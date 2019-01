Wie im letzten Newsletter thematisiert, sahen wir tatsächlich eine kleine Jahresendrally bei Bitcoin und Co. Allerdings deutet die Struktur der Kursrally darauf hin, dass diese wohl nicht nachhaltig ist. So gelang es den meisten Kryptowährung nicht einmal tendenziell eher untergeordnete charttechnische Widerstände zu überwinden. Eine der wenigen Kryptowährungen, bei denen mit einem Kursplus von weit über +50% zuletzt so richtig die Post abging, ist Ethereum mit der zugehörigen Kryptowährung Ether ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...