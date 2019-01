Wiesbaden (ots) - am Dienstag, den 15. Januar 2019 im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IV Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin Beginn: 9:55 Uhr



Mitwirkende:



* Albert Braakmann, Leiter der Abteilung "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Preise" * Stefan Hauf, Inlandsprodukt, Input-Output-Rechnung * Tanja Mucha, Inlandsprodukt, Saisonbereinigung * Dieter Schäfer, Nationaleinkommen, Sektorkonten, Erwerbstätigkeit * Klaus Pötzsch, Pressesprecher



Zusätzlich stehen für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung:



* Walther Adler, Investitionen * Jens Grütz, Staatssektor, EU-Stabilitätspakt * Christoph-Martin Mai, Erwerbstätigenrechnung



In der Pressekonferenz werden das Bruttoinlandsprodukt und der Finanzierungssaldo des Staates sowie weitere aktuelle Ergebnisse zur gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland für das Jahr 2018 vorgestellt. Die Ergebnisse werden vor Ort um 10:00 Uhr ohne Sendesperrfrist bekannt gegeben.



Erstmals bieten wir die Möglichkeit, die Pressekonferenz live im Internet mit zu verfolgen und online Fragen an das Podium zu richten, die in begrenztem Umfang am Ende der Pressekonferenz beantwortet werden. Den dazu erforderlichen Link werden wir spätestens am Freitag, den 11. Januar 2019, 10:00 Uhr, an dieser Stelle bekanntgeben.



Ablauf der Pressekonferenz: 09:55 Uhr: Beginn der Pressekonferenz 10:00 Uhr: Bekanntgabe des deutschen Bruttoinlandsprodukts und des staatlichen Finanzierungssaldos für das Jahr 2018. Die aktuellen Zahlen werden auf eine Leinwand projiziert, zeitgleich erfolgt die Ausgabe der Pressemappen. anschließend: kurze Unterbrechung zur Verbreitung der Meldungen 10:10 Uhr: Statement zur wirtschaftlichen Lage 2018 anschließend: Beantwortung von Fragen



Wir bitten um Terminvormerkung bis 11. Januar 2019.



Klaus Pötzsch, Pressestelle des Statistischen Bundesamtes, Tel.: (0611) 75-2376



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de