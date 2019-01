München und New York (ots) -



- Mit der Mehrheitsübernahme von Perception Neuroscience setzt das Biotech-Unternehmen ATAI seinen Wachstumskurs im Rahmen der strategischen Plattform- und Buy-and-Build-Strategie fort - Perception Neuroscience fokussiert sich auf die Entwicklung von Arketamin-Therapien bei neuropsychiatrischen Erkrankungen - Ziel ist es, den weltweit über 300 Millionen an Depressionen leidenden Menschen eine wirkungsvollere Medikation zu ermöglichen - Laut dem Magazin Science ist Ketamin die wohl wichtigste Entdeckung in einem halben Jahrhundert der Depressionsforschung



Die ATAI Life Sciences AG hat die Mehrheitsbeteiligung an Perception Neuroscience erworben, einem US-amerikanischen Biopharma-Unternehmen, das auf die Entwicklung innovativer Therapien in der Neuropsychiatrie spezialisiert ist.



An der Transaktion sind neben ATAI auch Morgan Noble, ein Investor im Bereich transformativer Gesundheitslösungen, Subversive Capital, ein Investor mit Fokus auf Unternehmen, deren Geschäftsmodelle umfassende staatliche und regulatorische Strategien benötigen sowie der Life-Science-Investor WPSS Investments beteiligt.



Perception Neuroscience wurde 2018 von Jonathan Sporn und Jay Kranzler gegründet, die das Unternehmen bisher gemeinsam leiteten. Die Unternehmer haben langjährige Erfahrung in der Pharmabranche: Vor der Gründung von Perception waren beide in verschiedenen Führungspositionen im Forschungs- und Entwicklungsbereich von Biotech- sowie großen Pharmaunternehmen tätig. Sie bleiben der Firma als Minderheitsgesellschafter verbunden.



Hauptfokus der klinischen Forschungsaktivitäten von Perception Neuroscience ist der NMDA-Antagonist Arketamin (PCN 101), ein Isomer von Ketamin. Arketamin gehört zu einer neuen Generation von Glutamat-Rezeptor-Modulatoren, die als Antidepressiva mit dem Potenzial einer schnellen Wirksamkeit und anti-suizidalen Effekten gelten. Die neuen Arzneimittel haben das Potential wirkungsvoller als die derzeit durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA zugelassenen Therapien gegen Depressionen zu sein. Die bisherigen Therapieformen benötigen Wochen, um ihre größtmöglichen Wirkungen zu erzielen oder zeigen oftmals nur eingeschränkte Linderung der Symptome bei Patienten. Laut dem Magazin Science ist Ketamin die wohl wichtigste Entdeckung in einem halben Jahrhundert der Depressionsforschung. Von Arketamin wird erwartet, dass es sich hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit wesentlich vom Entwicklungsstadium anderer schnell wirksamer Antidepressiva unterscheidet.



Florian Brand, CEO und Mitgründer von ATAI sagt: "Unsere neueste Mehrheitsbeteiligung birgt für Patienten, die an psychiatrischen Krankheiten leiden großes Potential. Basierend auf präklinischen Studien eignet sich Arketamin voraussichtlich zur Behandlung von behandlungsresistenten oder bipolaren Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), Zwangsstörungen und Suchterkrankungen. Anfang 2019 wird Perception mit einer klinischen Studie beginnen, die sich zunächst auf schwere Depressionen konzentriert, der weltweit häufigsten Ursache für Berufsunfähigkeit. Allein in den USA wird erwartet, dass der Markt für Medikamente zur Behandlung von Depressionen bis 2024 auf 7,3 Milliarden US-Dollar anwachsen wird."



Basierend auf der Arbeit von Professor Kenji Hashimoto an der Chiba University in Japan hat Arketamin bei Tiermodellen nachhaltigere Anzeichen der Wirksamkeit gezeigt als andere glutamaterge Medikamente wie Esketamin und Rapastinel, die gegen behandlungsresistente Depression entwickelt werden. Darüber hinaus hat Arketamin sowohl bei mehreren Tierversuchen als auch bei ersten Studien mit gesunden Freiwilligen einen höheren Wirkungsgrad als Esketamin gezeigt.



Jonathan Sporn und Jay Kranzler, die beiden Gründer von Perception, betonen: "Wir freuen uns, ATAI als Investor und Partner an Bord zu haben, denn wir teilen die gleiche ambitionierte Vision. ATAI hat zudem ein Netzwerk erstklassiger Wissenschaftler und will neueste Technologie und Synergieeffekte unter den Portfoliounternehmen nutzen, um die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und die Chancen einer erfolgreichen regulatorischen Zulassung zu maximieren."



Lars Christian Wilde, Mitgründer von COMPASS Pathways, einem weiteren großen Investment von ATAI, fügt hinzu: "Arketamin hat das Potenzial sehr komplementär zur einer auf Psilocybin basierenden Therapie zu sein, die wir derzeit gegen behandlungsresistente Depression entwickeln und die kürzlich von der FDA den Status Breakthrough Therapy erhalten hat."



ATAI ist ein innovatives Unternehmen, das Anfang 2018 von Christian Angermayer mit der Vision gegründet wurde, Menschen ein längeres, gesünderes und glücklicheres Leben zu ermöglichen. ATAI setzt diese Vision strategisch über einen dezentralen Plattform-Ansatz und eine Buy-and-Build-Strategie um und will sich so in den nächsten Jahren zu einem global etablierten Biotech-Unternehmen entwickeln. Derzeit liegen die Schwerpunkte von ATAI auf der Entwicklung von neuartigen Therapieformen gegen Depressionen und verwandte Krankheitsbilder sowie auf der Erforschung von zellulären Alterungsprozessen und Wegen diese zu verlangsamen oder gar zurückzudrehen. Bei der Identifikation und Entwicklung dieser Therapien setzt das Unternehmen stark auf künstliche Intelligenz. Zu den Investoren von ATAI gehören Mike Novogratz, Thor Bjorgolfsson und mehrere andere renommierte Family Offices sowie Biotech-Investoren.



