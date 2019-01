Barrick Gold hat durch den Merger mit Randgold Resources für einen echten Paukenschlag gesorgt und diese Transaktion zum neuen Jahr vollzogen. Doch das ist noch längst nicht der größte M&A-Deal in der Rohstoffbranche. Wir blicken auf die größten Übernahmen und Zusammenschlüsse in der Mining-Historie.

1. Shenhua Group & China Guodian Corporation: 272,96 Mrd. Dollar

Am 20. November 2017 schlossen sich die bei größten chinesischen, im staatlichen Besitz befindlichen Konzerne zusammen. Die Shenhua Group und die China Guodian Corporation brachten es auf ein Transaktionsvolumen von 273 Mrd. Dollar. Aus diesen beiden Unternehmen entstand die China Energy Investment Corporation, kurz, China Energy, einer der globalen Leader in Sachen Kohle sowie thermische und erneuerbare Energien mit weltweit 326.000 Mitarbeitern. Es handelt sich hier also nicht um einen lupenreinen Mining-Konzern.

2. Glencore und Xstrata: 90 Mrd. Dollar

CEO und Großaktionär Ivan Glasenberg war nicht nur für den Börsengang von Glencore verantwortlich, sondern auch für die Übernahme von Xstrata am 2. Mai 2013 mit einem Deal-Volumen von 90 Mrd. Dollar. Mit diesem Zukauf stiegen die Schweizer zum Platzhirsch im Zinkgeschäft auf und diversifizierten ihre Aktivitäten. Glencore war zuvor eigentlich mehr ein Rohstoff-Handelshaus mit ein paar angeschlossenen Minen. Heute ist der Konzern einer der ganz großen Händler, Verarbeiter und Produzenten von Rohstoffen weltweit. Zusammen brachten es die beiden Unternehmen damals auf rund 190.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses hatten die beiden Konzerne übrigens einen Börsenwert von rund 65 Mrd. Dollar. Aktuell kommt man auf rund ...

