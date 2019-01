Bern (ots) -



Der Automarkt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein hat

ein bewegtes Jahr 2018 hinter sich. Dies lässt sich an der Gesamtzahl

erstmals immatrikulierter Personenwagen von 299'716 ablesen. Aufgrund

der Umstellung auf neue Abgasnormen und daraus resultierenden

Lieferverzögerungen konnten zahlreiche bestellte Fahrzeuge nicht mehr

im alten Jahr an die Kunden ausgeliefert werden. Dies führt zu einem

Minus bei den Neuimmatrikulationen von 4,6 Prozent im Vergleich zu

2017, als noch 314'028 neue Personenwagen erstmals eingelöst worden

waren. Die späteren Auslieferungen stellen aber gleichzeitig eine

Chance für einen positiven Jahresauftakt 2019 dar.



Um lediglich 284 neue Personenwagen wurde die Marke von 300'000

Neuzulassungen im vergangenen Jahr verfehlt, nachdem sie während

sieben Kalenderjahren zuvor übertroffen worden war. Für

auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik kein Grund zur

Traurigkeit: «Wie im Sport geht auch am Automarkt jede Serie einmal

zu Ende. Der Rückgang ist mit der Einführung des neuen, deutlich

aufwendigeren Testzyklus WLTP für sämtliche neuen Personenwagen im

vergangenen September erklärbar. Viele Fahrzeugauslieferungen mussten

auf das neue Jahr verschoben werden». Dementsprechend könne es einen

positiven Jahresauftakt am Automarkt geben, auch angesichts

zahlreicher Neuerscheinungen, so Wolnik weiter: «Wir blicken sehr

positiv gestimmt auf 2019 und freuen uns auf ein spannendes Autojahr.

Und natürlich wollen wir die 300'000er Marke wieder knacken.»



Die verspäteten Auslieferungen waren vor allem im Dezember

deutlich spürbar. Mit 27'539 eingelösten Neuwagen lag der letzte

Kalendermonat des Jahres 2018 11,4 Prozent unter dem

Vorjahresergebnis. Während der Dezember in den vergangenen Jahren

üblicherweise zu den stärksten Monaten gehörte, lag er 2018 hinter

März, Mai und Juni auf Rang vier. Der Umstand, dass der Dezember 2018

lediglich 17 Arbeitstage und damit nochmal zwei weniger hatte als der

Vorjahresmonat, spielt bei dieser Entwicklung sicherlich eine nicht

zu vernachlässigende Rolle.



Aber auch das Autojahr 2018 hat Rekorde zu vermelden. Noch nie

wurden in einem Kalenderjahr so viele Personenwagen mit alternativen

Antrieben immatrikuliert. Mit 21'591 Zulassungen wurde die

Vorjahreszahl an Hybrid-, Elektro-, Wasserstoff- und CNG-Fahrzeugen

um ganze 22,9 Prozent übertroffen. Entsprechend stark stieg auch ihr

Marktanteil auf 7,2 von zuvor 5,6 Prozent an. Einen neuen Höchstwert

hat auch die Allradquote erreicht. Sie kletterte von zuletzt 47,5 auf

49,1 Prozent, womit 2018 fast jeder zweite neue Personenwagen über

4x4 verfügte.



