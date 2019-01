Was für ein Jahresauftakt in der Biotechbranche: Soeben wurde bekannt, dass Bristol-Myers Squibb Celgene für 74 Milliarden US-Dollar übernehmen will. DER AKTIONÄR hat bereits des Öfteren auf die derzeitige deutliche Unterbewertung von Celgene aufmerksam gemacht. Diese hat sich Bristol-Myers nun zunutze gemacht. Zuletzt war die Biotech-Aktie mit gut 50 Milliarden Dollar an der Börse bewertet. Birstol-Myers selbst ist mit gut 85 Milliarden Dollar bewertet. Es entsteht also ein neuer Mega-Biotech-Konzern.

