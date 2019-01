Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst etwas stärker

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im November leicht verstärkt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,0 (Vormonat: 3,9) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,3 (3,2) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,3 (3,3) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 6,7 (7,1) Prozent.

KfW: Kreditvergabe im Euroraum gute Nachricht

Die KfW betrachtet das etwas stärkere Wachstum der Unternehmenskreditvergabe im Euroraum als eine gute Nachricht. "Von der konjunkturellen Eintrübung ist am europäischen Unternehmenskreditmarkt bislang wenig zu spüren - nach dem Rücksetzer im Vormonat entwickelte sich das Kreditwachstum trotz sinkender Geschäftserwartungen der Firmen wieder dynamischer", schreibt Chefvolkswirt Jörg Zeuner in einem Kommentar.

EZB teilt bei Dollar-Tender 76 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sechs Tagen 76 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwölf Banken eine Summe von 4,197 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,90 (zuvor: 2,88) Prozent.

BA-X-Stellenindex im Dezember auf Vorjahresniveau

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, ist im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1 Punkt auf 253 Punkte gestiegen. Im Vergleich zum Dezember 2017 zeigt sich der BA-X unverändert. "Dass im Vorjahresvergleich kein Anstieg mehr zu verzeichnen ist, hängt vor allem mit weniger Neuzugängen an gemeldeten Stellen zusammen", teilte die BA mit.

Fed muss Märkten unliebsame Botschaft überbringen

Die Anleger haben sich offenbar selbst davon überzeugt, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr nicht mehr an der Zinsschraube dreht. Doch selbst wenn sich das als wahr entpuppt, bedeutet es ein immenses Problem für die Fed. Immerhin hatten die Währungshüter auf ihrem Treffen im Dezember zwei Zinsschritte für 2019 in Aussicht gestellt. Das entsprach einer Abkehr von den drei im September angedeuteten Zinsschritten.

Investitionen in deutsche Startups steigen stark auf Rekordhoch

Risikoinvestoren haben im alten Jahr so viel Geld wie nie in deutsche Startups gesteckt. Die Investitionen zogen im Vergleich zu 2017 um 24 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro an, wie die Unternehmensberatung Barkow Consulting errechnet hat. Damit setzte sich der 2013 eingeläutete Anstieg fort. Die Berechnung speist sich aus mehreren Datenbanken und Branchendiensten.

IMK will statt Soli-Abschaffung niedrigere Sozialbeiträge

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung fordert die Bundesregierung zum Verzicht auf die geplante Abschaffung des Solidaritätszuschlags auf. Statt der ab 2021 schrittweise geplanten Streichung des Solis, von der laut IMK am meisten die einkommensstärksten 30 Prozent der Haushalte profitierten, sollten die jährlichen Ausfälle von zunächst 10 und später 20 Milliarden Euro für niedrigere Sozialbeiträgen verwendet werden.

Fahrer von Geldtransportern setzen Streiks fort

Die Geldtransporter-Fahrer in Deutschland haben am Donnerstagmorgen ihren Streik fortgesetzt. In Ratingen in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich am Vormittag rund 450 Menschen an einer Kundgebung, wie eine Sprecherin des NRW-Landesbezirks der Gewerkschaft Verdi sagte. Sie waren am frühen Morgen in den Ausstand getreten und dann zum Sitz des Arbeitgebers Prosegur gezogen, einem Sicherheitsdienstleister.

Saudi-Arabien beginnt Prozess wegen Ermordung Khashoggis

Drei Monate nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens hat in dem Königreich der Prozess gegen elf Verdächtige begonnen. Zum Prozessauftakt in Riad forderte die Generalstaatsanwaltschaft die Todesstrafe für fünf der Angeklagten, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Alle elf Angeklagten waren demnach mit ihren Anwälten im Gericht zugegen, doch wurde ihre Identität nicht bekanntgegeben.

USA und Kolumbien wollen in Venezuela "Demokratie wiederherstellen"

US-Außenminister Mike Pompeo und Kolumbiens rechtsgerichteter Staatschef Ivan Duque haben gemeinsame Anstrengungen zur "Wiederherstellung der Demokratie" in Venezuela angekündigt. Pompeo erklärte bei einem Kurzbesuch in der kolumbianischen Karibikstadt Cartagena, Kolumbiens "lange demokratische Tradition" mache es zum "natürlichen Anführer regionaler Bemühungen zur Unterstützung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" im Nachbarland Venezuela.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Okt Arbeitslosenquote bereinigt 4,0%

Norwegen Okt Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,0%

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt war 4,0%

US/MBA Market Index Woche per 28. Dez -8,5% auf 293,8 (Vorwoche: 321,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 28. Dez -7,6% auf 219,0 (Vorwoche: 236,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 28. Dez -10,6% auf 729,9 (Vorwoche: 816,0)

US/MBA Market Index Woche per 21. Dez -1,4% auf 321,2 (Vorwoche: 325,9)

US/MBA Purchase Index Woche per 21. Dez -0,7% auf 236,9 (Vorwoche: 238,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 21. Dez -1,9% auf 816,0 (Vorwoche: 832,2)

