Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die Aktien des Industriekonzerns General Electric auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 US-Dollar belassen. Sie hegten weiterhin die Hoffnung, dass Überraschungen aus fundamentaler Sicht nun der Vergangenheit angehörten, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Verweis auf die Vision des neuen Vorstandschefs Larry Culp für eine einfachere Konzernstruktur./ajx/la

