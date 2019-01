Nürnberg (ots) -



Der bundesweite Discounter NORMA aus Nürnberg wünscht allen Kunden ein frohes und glückliches 2019 - und bringt gleich heute am ersten Donnerstag im Januar eine attraktive Preissenkung an den Start! Das bedeutet: Ab sofort wird beim Einkauf in den NORMA-Filialen einfach kräftig weitergespart. Denn jetzt gibt es überall bei NORMA die folgenden Produkte für noch weniger Geld: Zum Beispiel River Valley Apfelmus im 720 ml-Glas für 0,59 EUR (gesenkt von zuvor schon günstigen 0,69 EUR). Noch lohnenswerter ist jetzt auch der Einkauf etwa von Fjordkrone Räucherlachs in der 200 g-Packung für 3,99 EUR (reduziert von 4,29 EUR) oder Fjordkrone Echter Stremellachs (125 g-Packung), den es nun für sogar nur noch 2,49 EUR (reduziert von 2,59 EUR) zu kaufen gibt. Auch die weiteren neuen Sparvorteile können sich bei dieser ersten großen NORMA-Preissenkungswelle im neuen Jahr absolut sehen lassen, das machen nicht zuletzt die neu gesetzten Tiefstpreise für Gut Bartenhof Feinster Fleischsalat im 200 g-Becher (lediglich 0,79 EUR/reduziert von 0,89 EUR) oder Ardilla Nuss-Variationen in der 200 g-Packung (für nur noch 2,29 EUR/gesenkt von 2,49 EUR) klar. Wie schon seit über 50 Jahren bleibt NORMA seinem Prinzip treu und gibt jeden erzielten Einkaufsvorteil an seine Kunden weiter.



DIE AKTUELLEN JANUAR-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:



Josécafe, Löslicher Bohnenkaffee kräftig/mild, 200 g-Glas Jetzt: 3,49 EUR Zuvor: 3,59 EUR



Josécafe, Gold Premium Kaffee 100% Arabica, 100 g-Glas Jetzt: 2,19 EUR Zuvor: 2,29 EUR



Ardilla, Nuss-Variationen, 200 g-Packung Jetzt: 2,29 EUR Zuvor: 2,49 EUR



Bio Sonne, Butterkäse/Gouda/Frankendammer, 200 g-Packung Jetzt: 1,69 EUR Zuvor: 1,79 EUR



Gut Bartenhof, Feinster Fleischsalat, 200-g Becher Jetzt: 0,79 EUR Zuvor: 0,85 EUR



Gutsglück, Eier aus Freilandhaltung, 10 Stück-Packung Jetzt: 1,59 EUR Zuvor: 1,69 EUR



Gutsglück, Eier aus Bodenhaltung, 10 Stück-Packung Jetzt: 1,19 EUR Zuvor: 1,29 EUR



Milino, Milk Snack, 6er-Packung Jetzt: 0,95 EUR Zuvor: 0,99 EUR



Fjordkrone, Echter Stremellachs, 125 g-Packung Jetzt: 2,49 EUR Zuvor: 2,59 EUR



Fjordkrone, Räucherlachs, 200 g-Packung Jetzt: 3,99 EUR Zuvor: 4,29 EUR



River Valley, Sauerkirschen, 720 ml-Glas Jetzt: 1,29 EUR Zuvor: 1,39 EUR



River Valley, Apfelmus, 720 ml-Glas Jetzt: 0,59 EUR Zuvor: 0,69 EUR



Conte Passione, Hugo, 0,75 l-Flasche Jetzt: 1,29 EUR Zuvor: 1,39 EUR



Conte Passione, Hugo Limone, 0,75 l-Flasche Jetzt: 1,29 EUR Zuvor: 1,39 EUR



WEITERE PREISSENKUNGEN IN DEN NORMA-FILIALEN JE NACH REGIONALER VERFÜGBARKEIT.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



