Juso-Chef Kevin Kühnert über die Fehler von Hartz IV, seine Pläne für eine gerechtere Erbschaftsteuer und die Verantwortung von Unternehmern.

Boah, stöhnt Kevin Kühnert. Vor dem Juso-Chef liegen drei Blankozettel und ein Stift. Er soll SPD-Wahlkampf-Slogans entwerfen. Aus dem Stand. Ganz kurzes Zögern nur, dann schreibt er los, ohne Pause: Zukunft gerecht verteilen. Die solidarische Mehrheit. Unsere Zukunft: Europa.

Herr Kühnert, die SPD müsse wieder große Antworten auf große Fragen liefern, haben Sie mal gefordert. Sind das die großen Antworten? Das sind Slogans - und die können nie die ganze Antwort sein.

Aber muss der Wähler nicht in einem Satz verstehen, wofür Parteien, wofür konkret die SPD steht?Was klar werden muss, ist unsere Überzeugung. Wo wir stehen. Deshalb die Solidarität, deshalb Gerechtigkeit und Europa. Das sind die Werte, die für uns über allem stehen.

Was bedeutet heute Solidarität?Angela Merkel macht das ja sehr geschickt, wenn sie sagt: Deutschland geht es gut. Aber damit ist doch noch kein Wort darüber verloren, wie es einzelnen Menschen in diesem Land geht. Solidarität ist mehr als ein statistischer Mittelwert. Ich will, dass wir mehr für unser Gemeinwohl tun und den Wohlstand gerechter verteilen. Beim Wähler kommt dieser Anspruch offensichtlich nicht an.Weil wir in der großen Koalition nur mit angezogener Handbremse regieren können. Es gibt so eine sozialdemokratische Urangst, dass wir unser Regierungshandeln im Hier und Jetzt klein machen, wenn wir zu laut unsere ganze Position markieren.

Wo müsste die SPD denn lauter sein?Beispiel Dieselgate. Die Koalition müsste es endlich mit der Macht der Konzerne aufnehmen. Tut sie das nicht und begnügt sich weiter mit Dieselgipfeln, verliert sie ganz viele Menschen. Eigentlich wäre das ein mustergültiges Konfliktfeld für die SPD.

Warum genau?Wir müssten zeigen, dass wir zuallererst an die geprellten Kunden denken. Wir drücken uns in Deutschland weitgehend um Strafzahlungen. Das war in den USA ganz anders - und das ist nun wirklich kein sozialistisches Paradies. Es ist doch keinem zu erklären, dass die Autokonzerne Milliarden an Dividenden ausschütten, aber kaum Geld für Nachrüstungen da sein soll.

Dass amtierende Politiker die deutsche Leitindustrie nicht gefährden wollen - das leuchtet Ihnen nicht ein?Das ist dieses alte Spiel, das bei Sozis immer gut funktioniert: Wenn ihr uns zu hart anpackt, sind die Jobs futsch. Was für eine jämmerliche Vorstellung von unternehmerischer Verantwortung!

Jobs sind ein gutes Stichwort. Wie sieht eigentlich für Sie das deutsche Wirtschaftsmodell 2030 aus?Dieses Gemeinwesen zeichnet sich dadurch aus, dass ganz klar ist, was staatliche Daseinsfürsorge ist und was privat angeboten wird.

Und was ist alles Sache des Staates?Die Wasser- und Energieversorgung, der öffentliche Nahverkehr, auch die ...

