Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass der USD/JPY das 2018 Tief von 104,56 durchbrach und so die 104,10 erreicht wurde. Wichtige Punkte "Kurzfristige Rallyes werden am 26. Oktober Tief von 111,38 auf Widerstand stoßen und darunter bleibt der Markt angeboten. Weitere Widerstände liegen am 29. Mai Tief ...

