Rentschler Biopharma schließt Kauf einer Produktionsstätte in den USA ab

Rentschler Biopharma schließt Kauf einer Produktionsstätte in den USA ab
- Erstes Standbein des Unternehmens in den USA
- Erschließt Zugang zu neuen Technologien, Innovationen und Mitarbeitern
- Erweiterte Kapazitäten und mehr Flexibilität

Laupheim, Deutschland und Milford, MA, USA, 3. Januar 2019 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika (CDMO), gab heute den Abschluss des Kaufs einer Produktionsstätte von einer Tochtergesellschaft der Shire plc bekannt. Das 8.640 Quadratmeter große Areal befindet sich in der Nähe von Boston in Milford, MA, USA. Gemäß den Vertragsbedingungen wird Rentschler Biopharma an diesem Standort weiterhin für Shire produzieren. Darüber hinaus plant Rentschler Biopharma einen weiteren Ausbau dieser Entwicklungs- und Produktionsstätte, die als CDMO für die Entwicklung und Herstellung komplexer Biopharmazeutika genutzt werden soll.

Diese Anlage ist die erste Produktionsstätte von Rentschler Biopharma außerhalb von Deutschland und spielt für das geplante globale Wachstum des Unternehmens eine wichtige Rolle. Der Erwerb bietet sowohl zusätzliche Kapazitäten als auch mehr Flexibilität, um Kundenbedürfnisse zu bedienen. Am Standort Milford sind derzeit ungefähr 70 Angestellte beschäftigt. Allen wurde die Weiterbeschäftigung angeboten.

Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma, erklärte: "Der Erwerb dieser hochmodernen Anlage passt perfekt zu unserer Strategie, unsere Spitzenposition als CDMO in einem wachsenden und sich verändernden Markt weiter zu stärken und zu sichern. Die USA sind ein Schlüsselmarkt für Rentschler Biopharma. Mit dieser Anlage haben wir ein solides Standbein in diesem wichtigen Wachstumsmarkt, um den Bedarf unserer Kunden erfüllen zu können."

Dr. Ralf Otto, COO von Rentschler Biopharma, fügte hinzu: "Wir werden weiterhin in unser Unternehmen investieren, um sicherzustellen, dass wir über Spitzentechnologien verfügen, um ein Innovationsführer in diesem Bereich zu bleiben. Außerdem werden wir ausreichende Kapazitäten sichern, um wettbewerbsfähig zu bleiben und mit unseren Kunden wachsen zu können. Damit gehen auch zukünftige Pläne einher, den Standort Milford als Mehrproduktherstellungsanlage zu qualifizieren."

Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Zu Rentschler Biopharma SE
Die Rentschler Biopharma SE mit Sitz in Laupheim, Deutschland, ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Rentschler Biopharma bietet Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um optimale Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen mit der Leukocare AG eine strategische Allianz für die Formulierungsentwicklung und mit der Rentschler Fill Solutions GmbH eine strategische Partnerschaft für die Abfüllung eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com.

Kontakt:
Rentschler Biopharma SE
Martina Sälzle
+49-7392-701-215
communications@rentschler-biopharma.com

MC Services AG
Eva Bauer
+49-89-210228-45
rentschler@mc-services.eu