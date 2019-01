Tübingen (ots) -



Der Jahreswechsel ist immer auch die Zeit, um sich mit guten Vorsätzen für das neue Jahr zu beschäftigen. Wir sagen: Statt sich Gutes vorzunehmen, einfach Gutes tun. So wie die 22-Jährige Theresa aus dem hessischen Waldernbach.



Sie ist Stammzellspenderin und wirkt im aktuellen DKMS-TV-Spot mit, bei dem junge Leute gefragt werden, was sie in ihrem Leben schon Gutes getan haben. Theresas Antwort: "Ich habe einer Frau das Leben gerettet".



Anderen zu helfen ist für die junge Frau im Alltag selbstverständlich. Auf ihre Mitmenschen einzugehen und sich sozial zu engagieren, findet sie wichtig. "So bin ich erzogen worden", sagt sie.



