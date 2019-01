Die Aktien von Semperit haben am Donnerstagnachmittag an der Wiener Börse kräftig zugelegt. Die Papiere des heimischen Herstellers für Produkte aus Kautschuk kletterten mit plus 6,85 Prozent bei 10,92 Euro an die Spitze des ATX Prime.Damit erreichen die Semperit-Werte ein Zwei-Wochen-Hoch. Zuletzt standen die Titel am 18. ...

