Wien (pta018/03.01.2019/15:05) - Die außerordentliche Hauptversammlung der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft ("UIAG") hat am 28. November 2018 beschlossen, das Grundkapital (i) im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung von EUR 30.897.500 um EUR 14.545.183,51 auf EUR 45.442.683,51 durch Ausgabe von 2.000.713 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien und (ii) im Rahmen einer Barkapitalerhöhung um weitere EUR 861.087,88 durch Ausgabe von 118.444 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 25,30 je Stückaktie zu erhöhen.



Die UIAG teilt hiermit mit, dass die Durchführung der Sachkapitalerhöhung am heutigen 3. Jänner 2019 durch die Unterfertigung der Sacheinlage- und Einbringungsverträge initiiert wurde. Die Sachkapitalerhöhung ist aufschiebend bedingt durch die Nichtuntersagung des Vollzugs bzw. Genehmigung des Kontrollerwerbs hinsichtlich der Plastech Holding GmbH (FN 477114 p) sowie der UIAG Informatik-Holding GmbH (FN 453313 m) durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde. Die Sachkapitalerhöhung wird durch die Eintragung ihrer Durchführung in das Firmenbuch wirksam. Die Frist zur Stellung eines Antrages gem § 11 Abs 1 KartG durch die Amtsparteien (Antrag auf Prüfung des Zusammenschlusses im kartellgerichtlichen Verfahren) endet am 11. Jänner 2019. Sofern kein Antrag auf Prüfung des Zusammenschlusses gestellt wird, wird die Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung in das Firmenbuch im Laufe des Monats Jänner 2019 erwartet.



Nach Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung in das Firmenbuch wird die Beteiligung der UIAG an der UIAG Informatik-Holding GmbH, die ihrerseits zu 25% an der börsenotierten All for One Steeb AG beteiligt ist, weiter gestärkt und auf rund 90% erhöht werden. Die Beteiligung der UIAG an der Plastech Holding GmbH wird von derzeit 32% auf 90% erhöht. Wesentliche Assets der Plastech Holding GmbH sind die 100 prozentige Beteiligung an der Plastech Beteiligungs GmbH, über welche wiederum eine Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Kautex-Maschinenbau-Gruppe (74,9% an der Obergesellschaft Kautex Holding GmbH) gehalten wird, und die Beteiligung in Höhe von rund 25,1% an der BAGE Recycling GmbH.



Durch die Sachkapitalerhöhung wird das Grundkapital der UIAG um rund 47,08% erhöht werden.



Um die im Rahmen der Sachkapitalerhöhung eintretende Verwässerung der Streubesitzaktionäre auszugleichen, soll nach Vorliegen eines von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Kapitalmarktprospekts die beschlossene ordentliche Barkapitalerhöhung durchgeführt werden. Das allfällige öffentliche Angebot von Aktien der UIAG wird ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des KMG zu erstellenden, von der FMA zu billigenden und zu veröffentlichenden Kapitalmarktprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich angebotener Aktien der UIAG sollte nur auf Grundlage eines solchen Kapitalmarktprospektes erfolgen.



Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis Diese Informationen stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der UIAG dar. Ein öffentliches Angebot von Aktien der UIAG darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen. Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft, Am Hof 4, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich Aktien der UIAG sollte nur auf Grundlage eines solchen Kapitalmarktprospektes erfolgen. Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.



