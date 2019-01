Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Apple nach vorläufigen Quartalszahlen von 210 auf 160 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Dass der Konzern die Erwartungen verfehlt habe, dürfte weniger überrascht haben als das Ausmaß der gesunkenen iPhone-Umsätze, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen. Auch wenn Apples Schwäche in China in erheblichem Maß auf die trübe Konjunktur zurückgehe, scheine der Konzern trotz neuer Produkte deutliche Marktanteile im Reich der Mitte verloren zu haben./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019

