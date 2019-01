Dreieich / Santa Clara - Hitachi Vantara hat mit Pentaho 8.2 die neueste Version seiner Datenintegrations- und Analyseplattform-Software angekündigt. Sie bringt eine sofort einsatzbereite Integration mit Hitachis branchenführender Objektspeicherplattform, der Hitachi Content Platform (HCP) mit. In der neuen Version integriert Pentaho das Produktportfolio von Hitachi Vantara besser und ermöglicht Benutzern, wichtige Anwendungsfälle ihrer Branche zu lösen und dabei auf unstrukturierte Daten aus HCP zuzugreifen. Kunden können eine hybride Cloud-Umgebung auf neue Weise verwalten und erhalten erweiterten Support für das analytische Ökosystem.

Pentaho 8.2 stellt unstrukturierte Daten für Analysen zur Verfügung

Harvard Business Review zufolge werden noch nicht einmal als die Hälfte der strukturierten Daten eines Unternehmens für Geschäftsentscheidungen verwendet. Bei unstrukturierten Daten werden weniger als ein Prozent überhaupt in irgendeiner Weise genutzt. Mit der neuen Integration von Pentaho in HCP können Anwender jetzt Datenpipelines mit strukturierten und unstrukturierten Datenquellen - wie Text, Video, Audio, Bilder, Social Media, Clickstreams und Logfiles - erstellen. Datenanalysten und Data Scientists können damit bessere Einblicke generieren und dadurch den Geschäftswert steigern. Pentaho 8.2 eröffnet neue Anwendungsfälle in Industriebereichen wie:

Bankwesen: Finanzdienstleister können Compliance-Anforderungen erfüllen, indem sie Daten zu Handelstransaktionen mit der E-Mail-Kommunikation korrelieren. Gesundheitswesen: Medizinische Forscher können neue Wirkstoffe finden, indem sie Patientendaten und Medikamentenhistorie mit unstrukturierten MRT-Scans kombinieren. Einzelhandel: Einzelhändler können die Einkaufspräferenzen jedes Gastes und den Verkehrsfluss zu jeder Marke im Laden analysieren, indem sie In-Store-Videoaufnahmen mit Point-of-Sale-Daten kombinieren. Öffentliche Sicherheit: Strafverfolgungsbehörden können Videomaterial mit Kriminalitätsberichten kombinieren, um einen schnelleren Zugang zu Beweismitteln und eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Während sie gleichzeitig die Vorschriften einhalten.

Hybrides Cloud-Datenmanagement wird einfacher

Bei so vielen Alternativen für Data Lakes - darunter NoSQL-Datenbanken, Public Cloud-Optionen von Microsoft Azure, Amazon und Google sowie lokalen Objektspeichern - schauen sich Unternehmen genauer an, wie ...

