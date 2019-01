Die Tesla-Aktie steht zum Jahresbeginn aufgrund einer 2.000-Dollar-Preissenkung seiner Elektroautos unter Druck. Auch am Donnerstag gibt es Schlagzeilen, die daran erinnern, dass die weitgehend konkurrenzlose Zeit für den Elektroauto-Pionier mittlerweile Vergangenheit ist. So ist dem neuen Jaguar i-Pace in den Niederlanden ein Überraschungserfolg gelungen. Kurz vor der Absenkung der dortigen Förderung wurden auf Monatsbasis 2.621 des in Graz gebauten Elektroautos zugelassen - mehr als das Model S und Model X von Tesla zusammen. Diese verkauften sich im Dezember immerhin auch 2.210 mal - ein Plus von 160 Prozent. Alleine der i-Pace hat zum Jahresende 13 Prozent des Automarktes in den Niederlanden erobert. Jaguar hat durch seine Elektroauto-Offensive seinen 2018er-Gesamtabsatz um 234 Prozent auf 3.500 Autos gesteigert.

Den vollständigen Artikel lesen ...