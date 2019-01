Red Pine Exploration startet das neue Jahr mit starken Bohrergebnissen von seinem Wawa-Goldprojekt. In den Abschnitten "Surluga" und Minto Stockwork" stieß man auf hochgradige Mineralisierungen.

Hochgradige Mineralisierung im Untergrund

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Red Pine Exploration (0,045 CAD | 0,023 Euro; CA75686Y4058) erfolgreich 3,7 Mio. Dollar bei Investoren eingesammelt, um die Bohrarbeiten in diesem Jahr auf seiner Wawa-Liegenschaft in Ontario fortzusetzen (mehr hier). Allerdings stehen auch noch Bohrergebnisse aus dem Jahr 2018 aus. Nun meldete man für das sogenannte Surluga Deposit und das MInto Stockwork neueste Resultate. Auf Surluga wollte man die hochgradige Goldmineralisierung bestätigt sehen; und das geben die neueste Ergebnisse her. So stieß man in Bohrloch SD-18-234 auf 32,16 g/t Gold ...

