Lange Gesichter beim stationären Handel: Das Weihnachtsgeschäft ist auch nicht mehr das, was es mal war. Strahlende Gesichter beim Online-Händler Amazon: Laut eines Berichts auf dem Finanzportal "finanzen.net" vom Donnerstag kann der Konzern beim gerade zurückliegenden Weihnachtsgeschäft neue Rekordwerte vermelden. Das Portal beruft sich auf eine offizielle Mitteilung des US-amerikanischen Handelsriesen, in der vom "besten Weihnachtsgeschäft" in der Geschichte des Unternehmens die Rede ist.

