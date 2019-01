Selbst Gutverdienern fällt es in den Metropolen schwer, den Traum vom Eigenheim zu realisieren. Was für Anleger noch drin ist, wenn sie ehrlich rechnen und solide finanzieren wollen.

Die Idee von Thomas Kilian war gut. Vor drei Jahren hatte er ein hübsches, etwas renovierungsbedürftiges Haus nördlich der Frankfurter City angemietet, mit der Aussicht auf einen späteren Kauf. Doch Anfang September dann der Schock: Der Eigentümer kündigte wegen Eigenbedarfs. Eigentlich wollte er es sich langsam bequem machen im demnächst eigenen Heim. Jetzt ist der 51-jährige Banker auf der Suche, Kauf oder Miete - und um seine Chancen nicht zu mindern, will er seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen. Eingetütet hat er bereits die Option, eine 90-Quadratmeter-Neubau-Wohnung im Westend beziehen zu können, für gut 2000 Euro Kaltmiete im Monat. Über einen Bankerfreund hat Kilian aber auch erfahren, dass ein Schweizer Investmentprofi bald zurück nach Zürich gehen wird. Der ist Eigentümer einer Wohnung im beliebten Sachsenhausen. Altbau, drei Zimmer, Tageslichtbad, Balkon, Parkett, hohe Decken - besser geht es kaum. Der Haken ist, natürlich, der Preis. 550.000 Euro soll die Wohnung kosten. Bei 77 Quadratmetern Wohnfläche sind das mehr als 7100 Euro je Quadratmeter. Dazu kommen sechs Prozent hessische Grundsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren. Am Ende würde Kilian bei 600.000 Euro landen, obwohl er sich ja den Makler sparen kann.

"In zehn Jahren möchte ich die Wohnung abbezahlt haben", sagt Kilian - danach, als 61-Jähriger, dürfte er es in der Branche nicht mehr so leicht haben. 300.000 Euro Eigenkapital bringt Kilian mit. Finanziert er den Rest über zehn Jahre und rechnet Kosten für Instandhaltung, Strom und Miete hinzu, würde ihn das Eigentum in Sachsenhausen rund 3200 Euro im Monat kosten. "Eng, aber eventuell machbar", sagt er.

Was ist für Kaufwillige noch drin?

Maximal zwei Fünftel des Monatseinkommens sollten Käufer für Zins, Tilgung und weitere Kosten einplanen. Sonst wird es knapp bei anderen Ausgaben, vom Supermarkteinkauf bis zum Versicherungsbeitrag. Generell sparen Eigentümer zwar disziplinierter als Mieter. Zu knapp allerdings sollten sie nicht kalkulieren. Muss der Jahresurlaub ausfallen, nur um die Kreditraten irgendwie stemmen zu können, ruiniert das Stimmung und Lebensqualität.

Hunderttausende Deutsche stehen vor ähnlichen Rechenaufgaben wie Banker Kilian. Kaufpreise, Zinsen, Eigenkapital: Was ist drin für Kaufwillige, die bereit sind, über lange Jahre vier von zehn verdienten Euro in eine Immobilie zu stecken und vor der Rente ihr Haus oder ihre Wohnung auch abbezahlt haben möchten? Zwar hängt die Perspektive auf ein Eigenheim stark von Alter, Einkommen, Lebenssituation und Wohnort ab. Einige Grundregeln aber gelten immer. Die WirtschaftsWoche hat für vier Musterfälle den finanziellen Spielraum mit dem tatsächlichen Immobilienangebot abgeglichen.

Das Fazit zum Jahresanfang 2019: Es gibt wenig Raum in vernünftiger Lage für diejenigen, die nicht doch stark ins Risiko gehen wollen - also nicht doch 50 Prozent ihres laufenden Einkommens ausgeben und noch als Rentner Raten an die Bank überweisen wollen.

Knapp die Hälfte der Deutschen träumt vom Immobilienkauf, hat die Bank ING ermittelt. Als Haupthindernis sehen sie ein zu niedriges Einkommen. Die finanzielle Belastung durch die eigenen vier Wände ist nach dem Kauf tatsächlich groß. Jeder siebte Eigentümer hat Probleme beim Bezahlen der Hypothek. Zwar verdienen die Deutschen netto rund ein Viertel mehr als im Jahr 2007, Immobilien aber haben sich bundesweit um über 40 Prozent verteuert (siehe Grafik). In Hamburg, Berlin, Frankfurt und München kosten Wohnungen sogar doppelt so viel wie damals. Trotz supergünstiger Kreditzinsen wird der Kauf dort deutlich schwieriger. Zwar kostet ein Kredit über 20 Jahre jetzt nur noch 2,0 statt 5,5 Prozent wie 2007. Allerdings müsste der Immobilienkäufer die doppelte Kreditsumme für Haus oder Wohnung finanzieren und so jeden Monat 50 Prozent mehr zahlen. Und das ginge auch nur, wenn er doppelt so viel Eigenkapital aufbringen kann wie 2007.

Erst rechnen, dann suchen

Angesichts der gestiegenen Preise und der schwierigeren Finanzierung ist es umso wichtiger, das eigene Preislimit vorab ehrlich auszuloten. Erst wenn das steht, sollten Interessenten nach passenden Angeboten suchen. Zu groß ist sonst die Gefahr, sich in Haus oder Wohnung zu vergucken, obwohl das Domizil den finanziellen Rahmen eigentlich sprengt. "Wenn das Kopfkino erst mal läuft, Sie die Kinder in Gedanken schon im Garten toben sehen, ist es zu spät", sagt Michael Huber, Geschäftsleiter beim Berater VZ VermögensZentrum. "Dann suchen Sie nur noch nach Wegen, den Kauf zu realisieren - um jeden Preis."

Und der Preis ist hoch, in den Großstädten von Hamburg über Köln bis Berlin, aber auch in beliebten Mittelstädten wie Freiburg oder Münster - und im praktisch ausverkauften München ohnehin. Auch in der Peripherie um die begehrten Städte herum haben die Preise längst angezogen. So gibt es zwar mehr Platz fürs Geld als in den Bestlagen der Citys. Aber auch das vermeintlich günstige Haus vor der Stadt - in Pulheim statt in Köln, in Buxtehude statt in Hamburg - kann schnell teuer werden, weil Zusatzkosten entstehen. Fürs Pendeln etwa, oder für die Kinderbetreuung.

Realistisch rechnen

In den Metropolen selbst ist dafür das Haus mit Garten auch für die gut verdienende Mittelschicht nahezu unerschwinglich. Nur wer viel Eigenkapital mitbringt, sparsam lebt und Aussichten auf stetige Gehaltserhöhungen oder eine große Erbschaft hat, kann in Düsseldorf, Hamburg oder Stuttgart noch mitspielen. Ein hübsches Haus oder eine Haushälfte in ordentlicher Lage mit großzügigem Grundstück sind dort inklusive Erwerbskosten erst ab 700.000 Euro aufwärts zu haben.

Wer aber realistisch rechnet, der wird sich oft auch als gut verdienendes Paar im Alter zwischen 40 und 50 Jahren nur Objekte für etwa 400.000 Euro leisten können. Zu diesem Preis gibt es Bestandswohnungen in den beliebten Städten wie Berlin oder Köln oder in besseren Wohnlagen von Essen oder Bochum etwa mit Wohnflächen bis 130 Quadratmeter. Vielleicht ein in die Jahre gekommenes Reihenhaus am Stadtrand, aber nicht das erträumte freistehende Haus mit offener Küche, modernen Bädern, Terrasse zum Grillen und der Wiese zum Fußballspielen mit den Kindern.

Im Düsseldorfer Büro von Thomas Teske trifft Wunsch auf Wirklichkeit. Der unabhängige Finanzberater berät Kunden, die sich Haus oder Wohnung kaufen wollen. Seine hellblauen Augen und der graue Schnauzbart lassen ihn harmlos wirken, und doch überbringt er manches Mal grausame Nachrichten: "Dann muss ich Käufern sagen, dass sie künftig weniger ausgeben können, seltener ins Kino gehen und vielleicht sogar ein Kind weniger einplanen sollten." Teske ist Zahlenmensch. Er fühlt sich wohl, wenn er am Flipchart steht, Zinstreppen und Beleihungsausläufe aufmalt. Seine Zahlen lügen nicht. "Einigen Kunden sage ich ganz direkt: Bleiben Sie lieber Mieter."

Viele unterschätzten die laufenden Kosten nach dem Immobilienkauf, sagt Teske. Sie verglichen ihre bisherigen Wohnkosten als Mieter mit den künftigen Ausgaben für den Immobilienkredit. Nur müssen Eigentümer mehr zahlen: Strom und Heizung sind wegen größerer Wohnfläche oft teurer, auch die Grundsteuer kann steigen. Justizministerin Katarina Barley (SPD) unternahm kurz vor Weihnachten einen Vorstoß, Mieter künftig komplett von der Grundsteuer zu entlasten. Würde das so beschlossen, müssten nur noch Eigentümer diese tragen. Schon jetzt kommen die, anders als Mieter, auch für die Instandhaltung ihres Eigenheims auf - oder müssen mit ansehen, wie das langsam in die Jahre kommt. Einen Euro je Quadratmeter und Monat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...