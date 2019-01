Mainz (ots) -



Das Abschlussspringen der Vierschanzentournee 2018/2019 in Bischofshofen/Österreich ist der Höhepunkt des großen Wintersport-Wochenendes im ZDF. Kommt es am Dreikönigstag zum Showdown zwischen Markus Eisenbichler und Ryoyu Kobayashi? Das ZDF überträgt die Qualifikation am Samstag, 5. Januar 2019, ab 16.55 Uhr und das Springen am Sonntag, 6. Januar 2019, ab 16.45 Uhr live aus der 10.000-Einwohner-Stadt im Salzburger Land. Kommentator an der Paul-Außerleitner-Schanze ist Stefan Bier. Für Moderation und Analyse stehen Norbert König und ZDF-Experte Toni Innauer bereit.



Die Berichterstattung von der Vierschanzentournee stellt nur einen kleinen Teil des ZDF-Sportprogramms an beiden Tagen dar, durch das Rudi Cerne die Zuschauer führt. Am Samstag, 5. Januar 2019, meldet sich "ZDF SPORTextra" ab 11.00 Uhr aus zahlreichen Weltcup-Hotspots in halb Europa. Dazu zählen unter anderem die Nordischen Wettbewerbe in Otepää/Estland, die Skeleton-, Bob- und Rodel-Weltcuprennen in Altenberg und am Königssee sowie die Slalom-Rennen der Damen und Herren in Zagreb/Kroatien. Weitere Übertragungen aus den genannten Wintersport-Orten folgen am Sonntag, 6. Januar 2019, ab 10.55 Uhr. Ein weiteres Highlight des Tages steht mit den spektakulären "Final-Climb-Rennen" (12.55 Uhr Damen, 14.40 Uhr Herren) im Rahmen der Tour de Ski im italienischen Val di Fiemme auf dem Programm. Die Skilangläufer müssen am gefürchteten Alpe Cermis auf den letzten drei Kilometern eine Höhendifferenz von nahezu 500 Metern bewältigen.



Darüber hinaus können die Handballfans unter den ZDF-Zuschauern um zirka 18.00 Uhr - zwischen den beiden Springen beim Tourneefinale in Bischofshofen - eine Zusammenfassung des WM-Tests der DHB-Auswahl gegen Argentinien verfolgen. Das Spiel wird zudem ab 14.00 Uhr auf zdfsport.de im Livestream übertragen.



