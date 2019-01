Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat ihre Umsatzerwartung gesenkt. Die Durchschnittserlöse sollen im vierten Quartal 2018 im Jahresvergleich nur noch um 3 Prozent statt wie zuvor prognostiziert um 3,5 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Aktienkurs von Delta brach um 9 Prozent ein. Papiere anderer Fluggesellschaften wurden davon mit nach unten gerissen.

Beim Gewinn wurde Delta hingegen optimistischer. Je Aktie (EPS) dürfte er im vierten Quartal 2018 zwischen 1,25 und 1,30 US-Dollar liegen, hieß es weiter. Zuvor hatte das Management 1,10 bis 1,30 Dollar in Aussicht gestellt. So seien die Treibstoffkosten nicht so hoch ausgefallen wie anfänglich erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dürfte der Umsatz den Angaben zufolge um etwa sieben Prozent gestiegen sein. Die Durchschnittserlöse und damit die Ticketpreise hätten um rund drei Prozent zugelegt./stw/fba/he/fba/he

ISIN US2473617023

