Das große Zittern hat begonnen; zumindest im "Bärenlager". Die Hoffnungen, die die Goldpessimisten in Bezug auf den Widerstandsbereich um 1.265 US-Dollar hegten, lösten sich mittlerweile in Schall und Rauch auf. Und wenn es für jene Fraktion "knüppeldick" kommen sollte, dann hält sich Gold auch an den nächsten relevanten Widerständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...